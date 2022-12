Berrettini-Monteiro stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Thiago Monteiro nel terzo singolare di Italia-Brasile, incontro inaugurale nel Gruppo E della United Cup 2023 per gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. La stagione del romano inizia dal cemento outdoor di Brisbane. Il campione azzurro vuole subito iniziare con il piede giusto la nuova annata dopo degli ultimi mesi caratterizzati da tanti problemi fisici. L’avversario non è semplice. Il brasiliano, infatti, da ormai tanti anni staziona stabilmente all’interno dei primi cento giocatori del mondo e riesce ad esprimersi bene in tutte le condizioni di gioco. Berrettini è l’indiscusso favorito della sfida sia per un discorso di esperienza sia per l’adattabilità ai manti veloci. Il numero sedici del mondo si è aggiudicato al terzo set l’unico precedente andato in scena contro il sudamericano. Erano gli ottavi di finale sul rosso di Rio de Janeiro (Brasile) ed il periodo era lo scorso febbraio.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Berrettini e Monteiro scenderanno in campo nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane con inizio fissato alle ore 01:00 italiane (le ore 10:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Berrettini e Monteiro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.