Australian Open 2022, analisi tabellone femminile: Giorgi non fortunata, Barty e Osaka in rotta di collisione

by Antonio Sepe

Camila Giorgi - Foto Ray Giubilo

Il tabellone femminile degli Australian Open 2022 è stato sorteggiato e non ha deluso le aspettative. A guidare il seeding è la padrona di casa nonché numero uno al mondo, Ashleigh Barty, reduce dal successo ad Adelaide. All’altro estremo del tabellone la bielorussa Aryna Sabalenka, che sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua carriera. Ragion per cui le tenniste che possono spingersi fino in fondo sono tante e di tutte le età. Dalle più giovani Swiatek, Raducanu, Fernandez e Gauff fino alle più esperte Muguruza, Kerber e Halep, passando ovviamente per le protagoniste della scorsa stagione come Sakkari, Kontaveit, Badosa e Jabeur. Impossibile non citare poi Naomi Osaka, che ha vinto questo torneo già due volte e punta a difendere il titolo conquistato nel 2021. Infine le italiane: Camila Giorgi, testa di serie numero 30, e Jasmine Paolini, pronte a stupire ed a fare più strada possibile. Andiamo dunque ad analizzare il tabellone.

IL TABELLONE COMPLETO

Ashleigh Barty esordirà contro una qualificata, ma non si può dire che sia stata particolarmente fortunata. Premesso che al momento è la giocatrice più forte in circolazione e partirà comunque favorita contro tutte, rischia di dover sfidare l’ostica Camila Giorgi al terzo turno. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dalla campionessa in carica Naomi Osaka al quarto turno. Poi eventuale quarto contro Sakkari o Jabeur.

Viste le recenti sconfitte contro Juvan e Peterson, parlare di fortuna o meno per Aryna Sabalenka è relativo. Fatto sta che l’esordio contro la wild card Sanders appare alla portata, anche per una giocatrice che ha commesso 39 doppi falli nelle ultime due partite giocate. Più complicato l’eventuale terzo turno contro la ceca Vondrousova, argento ai Giochi di Tokyo, così come gli ottavi contro Kerber o Fernandez.

Non ha pescato benissimo neppure Garbine Muguruza, terza testa di serie, che al quarto turno rischia di doversela vedere contro Simona Halep, in passato finalista a Melbourne. La rumena, tuttavia, non potrà sottovalutare neppure l’impegno di terzo turno, in cui potrebbe affrontare la vincente di uno dei primi turni più interessanti, ovvero Raducanu-Stephens.

A chi ha sorriso il sorteggio è Iga Swiatek, che qualora dovesse superare Daria Kasatkina al terzo turno, potrebbe davvero spingersi molto avanti vista l’assenza di ‘certezze’ nella parte bassa del tabellone. Stesso discorso per Anett Kontaveit, la più quotata insieme ad Elena Rybakina per approdare ai quarti di finale senza faticare eccessivamente. Tra gli altri primi turni interessanti spiccano Tomljanovic-Badosa (che si sono affrontate pochi giorni fa a Sydney), Kerber-Kanepi e Kvitova-Cirstea (remake dell’incontro dello scorso anno).

Infine, per quanto riguarda le italiane, il massimo obiettivo per Camila Giorgi sembra il terzo turno. Ovviamente mai dire mai, ma sconfiggere Barty a casa sua sarebbe un’impresa. Intanto, bisogna pensare a battere Potapova e poi una tra Martincova e Davis per guadagnarselo il terzo turno. A Jasmine Paolini invece non è andata malissimo, ma è comunque difficile fare pronostici. La sua avversaria di primo turno sarà la talentuosa Ruse, in grande ascesa e avanti 2-0 nei precedenti. Nel complesso, però, si preannuncia un match molto combattuto.