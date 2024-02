Atp Santiago 2024, Darderi non si ferma: Cerundolo battuto in tre set, è ai quarti

Luciano Darderi non arresta la sua corsa. L’italo argentino sconfigge in tre set Juan Manuel Cerundolo e vola ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Santiago (Cile) in corso di svolgimento sui campi in terra battuta. Darderi ha avuto la meglio con lo score finale di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di partita, domani ai quarti di finale l’azzurro se la vedrà con il vincente del derby cileno che vedrà opposti Tabilo e Barrios Vera.

LA CRONACA – Primi game molto combattuti e con scambi lunghi, in cui i due giocatori si procurano un break a testa. L’italo argentino alza i giri del motore e dopo aver tenuto a fatica il servizio porta nuovamente via la battuta al suo avversario nel quarto game. Forte del vantaggio, Darderi libera i suoi colpi in scioltezza, lasciando le briciole al più giovane dei fratelli Cerundolo e si porta a casa il set con il punteggio di 6-3. Nel secondo set sale di livello il mancino di Buenos Aires, che riesce a tenere il servizio e anzi si procura anche tre palle break. Darderi è bravo però ad annullare le chance martellando con il dritto e si salva. L’incontro procede in equilibrio fino all’ottavo gioco, quando il classe 2002 di Villa Gasell cede di schianto e, anche a causa di due doppi falli, si fa brekkare da Cerundolo. L’argentino va così a servire per il set, e chiude facilmente a zero per un altro 6-3 che rimanda il verdetto al terzo set.

L’equilibrio regna sovrano nella frazione decisiva con entrambi i giocatori che riescono a tenere i rispettivi turni di servizio senza concedere palle break, soprattutto nei games iniziali. Darderi serve per primo e quindi è rinfrancato anche psicologicamente da questo piccolo grande vantaggio. Si arriva sul 3-3 dove il match vede il suo momento di svolta: break nell’ottavo game e Luciano chiude i conti senza patemi d’animo, 6-3.