Tiro a volo, qualificazioni skeet Coppa del Mondo Lonato 2024: ottimo avvio degli azzurri

Prima giornata di qualificazioni per lo skeet a Lonato, tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Ottimo inizio di gara nei primi 50 piattelli per Elia Sdruccioli, che con 49 piattelli colpiti fa meglio di Gabriele Rossetti (48) e Tammaro Cassandro (47). Avvio perfetto con 50/50 per il friulano Erik Pittini ed il toscano Niccolò Sodi, entrambi presenti in gara solo per i punti del Ranking e dunque non elegibili per la finale. I migliori finora, tra gli atleti candidati alla finale, sono Rashid Saleh Al-Athba (Qatar), Abdullah Alrashidi (Kuweit), Vincent Hancock e Conner Lynn Prince (Usa), Eirc Delaunay (Francia), Federico Gil (Argentina), Jianlin Lyu (Cina), Mikola Milchev (Ucraina), Santiago Romero Juarez (Guatemala), Sheeraz Sheikh (India), Yaroslav Startsev (Georgia), tutti con un perfetto 50/50.

In campo femminile, le migliori azzurre sono Diana Bacosi e Martina Maruzzo, entrambe con 47 piattelli colpiti su 50. Più indietro la toscana Martina Bartolomei con 44/50. Sono invece 43 i piattelli colpiti da Sara Bongini, al via solo per i punti del Ranking. Nessuna atleta ha completato questi primi 50 piattelli di qualificazione senza errori: le migliori con 49/50 sono Victoria Larsson (Svezia), Valentina Umhoefer (Germania), Daria Turulo (atleta neutrale), Adel Sadakbayeva (Kazakistan) e Daniella Borda Olaechea (Perù).

