Volley, Russia-Argentina in tv domani: orario e diretta streaming semifinale Mondiali U21 2021

by Deborah Sartori

Russia Volley - Foto George M. Groutas CC BY-SA 3.0

Domani in tv Russia-Argentina, semifinale dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra russa ha concesso agli avversari un solo punto finora e vuole un altro successo per accedere alla finalissima. La formazione argentina però non starà a guardare e dopo aver sconfitto un po’ a sorpresa Iran e Belgio va a caccia di un’altra vittoria contro l’ostica Russia. Chi accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di sabato 2 ottobre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

