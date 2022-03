Volley, Piacenza-Trento in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

Il muro di Piacenza, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Inizia il conto alla rovescia per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Dopo la prima gara disputata sul campo degli uomini di Lorenzetti, tocca ai biancorossi di Bernardi giocare in casa nella sfida potenzialmente decisiva. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 3 aprile al Pala Banca di Piacenza. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.