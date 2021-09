Volley, Italia-Argentina in tv oggi: data, orario e diretta streaming Mondiali U21 2021

by Deborah Sartori

Volley Nazionale Under 21 Mondiali - Foto Fipav

Tutto pronto per Italia-Argentina, sfida valevole per la Pool E dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra di Angiolino Frigoni, dopo aver superato il girone A a punteggio pieno, va a caccia di altri tre punti contro la formazione sudamericana, seconda del gruppo C, per iniziare al meglio la seconda fase del torneo. L’appuntamento è per lunedì 27 settembre alle ore 19.00. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

