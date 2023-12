Serie A 2023/2024, ascolti Dazn sedicesima giornata: quasi 6 milioni di spettatori, Lazio-Inter la più vista

L’Auditel ha reso noti gli ascolti della sedicesima giornata di Serie A 2023/2024 su Dazn. Sono quasi 6 milioni gli spettatori delle dieci partite più la diretta gol della domenica alle 15, per la precisione 5.996.189. La partita più vista è Lazio-Inter con 1.421.000 spettatori, segue Genoa-Juventus che sfora il milione, poi Napoli-Cagliari e Bologna-Roma, al quinto posto Milan-Monza che però era in onda anche su Sky. Di seguito ecco gli ascolti completi, comprensivi di Zona Dazn delle ore 15 di domenica, e con l’indicazione delle tre sfide mandate in onda anche da Sky.

ASCOLTI SEDICESIMA GIORNATA SU DAZN

16 15/12/23 20:46 – 22:38 GENOA-JUVENTUS 1.086.253

16 16/12/23 15:01 – 17:00 LECCE-FROSINONE 278.927

16 16/12/23 18:30 – 20:28 NAPOLI-CAGLIARI 919.822

16 16/12/23 20:47 – 22:46 TORINO-EMPOLI 210.747*

16 17/12/23 12:32 – 14:27 MILAN-MONZA 565.591*

16 17/12/23 15:02 – 16:55 FIORENTINA-VERONA 187.667

16 17/12/23 15:01 – 16:55 UDINESE-SASSUOLO 47.549

16 17/12/23 15:01 – 16:55 ZONA GOL 229.632**

16 17/12/23 18:01 – 19:55 BOLOGNA-ROMA 779.367

16 17/12/23 20:46 – 22:42 LAZIO-INTER 1.421.158

16 18/12/23 20:46 – 22:42 ATALANTA-SALERNITANA 269.476*

*visibile anche su Sky

**diretta multicampo di due partite