Lech Poznan-Fiorentina stasera in tv: canale, orario e streaming andata quarti Europa Legue 2022/2023

Alle 21:00 di giovedì 13 aprile la Fiorentina sfiderà il Lech Poznan in trasferta nell’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. La squadra viola insegue una semifinale europea che manca dal 2015 e Italiano vuole giocarsi un’altra possibilità di finale. Ballottaggio tra Cabral e Jovic, attuali capocannonieri della competizione. Spazio anche a Barak, autore di 4 gol finora in Europa. La partita non sarà trasmessa in chiaro. Potrà invece essere seguita in diretta su DAZN e Sky Sport Football (203 del satellite). Spazio anche allo streaming di Sky Go e NOW.