Lecco-Milan Futuro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024/2025

Lecco-Milan Futuro sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2024/2025. La formazione U23 dei rossoneri, che esordisce in una partita ufficiale per la prima volta prima di partire con il campionato di Serie C, sfida la formazione lombarda appena retrocessa dalla B. Il Milan B, guidato da Daniele Bonera, vuole cominciare con una vittoria di peso. Chi vincerà allo stadio Rigamonti-Ceppi?

COME VEDERE LECCO-MILAN FUTURO IN TV

Lecco-Milan Futuro sarà visibile oggi in tv su Sky Sport Calcio, con streaming su Sky Go e anche su NOW per gli abbonati. La partita prenderà il via alle ore 21 di sabato 10 agosto ed è molto attesa in virtù della primissima uscita stagionale del nuovo Milan-Futuro. Sportface.it, al termine dell’incontro, vi proporrà la cronaca della partita