Grecia-Olanda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Grecia e Olanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli Orange non possono più sbagliare se vogliono evitare l’ennesima delusione della loro storia recente. Van Dijk e soci sono in terza posizione nel gruppo B e inseguono proprio la Grecia che è a +3 con una gara in più. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un match in cui ci si gioca tutto. La sfida è in programma oggi, lunedì 16 ottobre, alle 20:45. Sarà possibile seguire l’incontro tramite Diretta Gol su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.