Ghana-Uruguay oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ghana-Uruguay, match valevole per la terza giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale africana, reduce dal successo pirotecnico contro la Corea del Sud, hanno il match-point per qualificarsi agli ottavi di finale come fecero a Sudafrica 2010. Ayew e compagni hanno a loro disposizione due risultati su tre, soprattutto se la Corea non dovesse battere il Portogallo. Per quanto riguarda i sudamericani, invece, finora solo un punto conquistato e zero gol fatti: questa è l’ultima chance per provare a raddrizzare il loro torneo e raggiungere gli ottavi con un successo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 2 dicembre alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport+HD e in streaming su RaiPlay.

RISULTATI E CLASSIFICHE