Diffidati Ghana-Uruguay, i ghanesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

Dopo le sconfitta con il Portogallo e la vittoria con la Corea del Sud, il Ghana torna in campo per disputare l’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’Uruguay. Una partita estremamente importante per entrambe le compagini, che vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale in quello che assume le caratteristiche di un vero e proprio spareggio. In vista degli eventuali ottavi la Nazionale africana ha ben sei calciatori nella lista dei diffidati, che sono a rischio squalifica in caso di seconda ammonizione. Ecco di chi si tratta: Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohamed Kudus, André Ayew, Alidu Seidu e Inaki Williams.