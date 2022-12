Diffidati Ghana-Uruguay, uruguaiani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati dell’Uruguay prima di scendere in campo contro il Ghana e a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 sono in tutto tre. Si tratta nel dettaglio di Rodrigo Bentancur, Martin Caceres e Matias Olivera, tutte conoscenze del passato o del presente della Serie A, che in caso di cartellino giallo raggiungerebbero quota due ammonizioni e verrebbero fermati per un turno in caso di approdo alla fase a eliminazione diretta.