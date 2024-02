Fermana-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 20:45 di sabato 10 febbraio Fermana e Vis Pesaro scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone B di Serie C. Scontro diretto per la salvezza tra le due squadre. La Fermana è ultima con 17 punti e non può permettersi altri passi falsi con il rush finale del campionato in avvicinamento. I punti iniziano a pesare anche per la Vis Pesaro, che ne ha 25 in classifica e non vince da tre partite di fila. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 253 e NOW, oltre che naturalmente sulla piattaforma Sky Go.