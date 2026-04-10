Al via la stagione Live su Amazon Prime Video. Weekend di grande sport sul canale Sportface

Un weekend davvero imperdibile per gli appassionati.

Un fine settimana che segna una svolta per lo streaming sportivo in Italia.

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il canale Sportface su Amazon Prime Video inaugura ufficialmente la sua programmazione di grandi eventi in diretta.

Non più solo approfondimenti e documentari, ma il brivido della competizione in tempo reale con l’esordio dei circuiti mondiali di Ginnastica e della Coppa Italia di Arrampicata.

Il palinsesto di Sportface su Amazon Prime Video e dei Canali federali offre una copertura interessante e completa per questo weekend.

Ecco un riepilogo per non perdere nemmeno un minuto delle competizioni.

Ginnastica Artistica e Ritmica (FIG)

L’Italia scende in pedana per le tappe della Coppa del Mondo FIG

Evento Specialità Giorno Orario Canale World Cup Osijek Artistica (Finali) Sabato 11 Live 14:15 Diretta Prime Video/ Volare TV World Cup Tashkent Ritmica Domenica 12 Live 09:25 Diretta Prime Video / Volare TV World Cup Osijek Artistica (Day 2) Domenica 12 Live 14:05 – Replica 19:55 Diretta Volare TV / Replica Prime Video

Il canale Sportface su Amazon Prime Video vede l’esordio di due importanti eventi stagionali della Ginnastica Artistica e Ritmica. Il FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Artistica 2026 di Osijek che vedrà l’Italia in gara nel gran finale di stagione.

Sabato a partire dalle 14.15 la diretta live, mentre domenica la seconda giornata andrà in replica alle 19.55 tutto su Amazon Prime Video, visibile in diretta alle 14.05 anche su Volare Tv. Due giornate interamente dedicate alle finali di specialità

Domenica andrà in diretta alle ore 9.25 il FIG World Cup 2026, la seconda prova del circuito che andrà in scena alla Gymnastics Palace di Tashkent, in Uzbekistan, con la Nazionale Italiana tra le protagoniste attese. La gara sarà visibile in contemporanea su Amazon Prime Video e nel palinsesto di Sportface e sul canale Volare Tv.

Arrampicata Sportiva (FASI)

Sempre domenica invece farà il suo esordio la Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana con la 1 Tappa Coppa Italia Lead Pero 2026 la prima tappa del circuito dedicato alla specialità classica dell’arrampicata. Live dalle ore 16.00 su Amazon Prime Video e sul canale Sportface della FASI, Climbing Tv

Esordio stagionale per la specialità Lead con oltre cento atleti pronti a sfidarsi a Pero. Domenica 12 aprile, ore 16:00, Live su Amazon Prime Video e canale Climbing TV. Prima del collegamento live alle 15.45 sarà trasmessa l’intervista integrale raccolta a Milano Cortina 2026, al Presidente FASI Davide Battistella

Altri Eventi e Repliche (Prime Video).

Spazio anche a Taekwondo, Tiro a Volo e i grandi gala della ginnastica.

Sabato 11 Aprile

07:20 – Freddy Grand Prix 2025 (Ginnastica)

– Freddy Grand Prix 2025 (Ginnastica) 10:55 – Fight Day Stories (Speciale Federazione Italiana Taekwondo in onda anche sul canale Taekwondo Plus)

Domenica 12 Aprile

07:40 – 1ª Prova Coppa del Mondo Trap Femminile (Tiro a Volo)

– 1ª Prova Coppa del Mondo Trap Femminile (Tiro a Volo) 15.35 – Intervista al Presidente FITAV Luciano Rossi

– Intervista al Presidente FITAV 18:35 – 1ª Prova Coppa del Mondo Trap Femminile e Maschile (Tiro a Volo)

Entrambi in onda anche sul canale Tiro a Volo TV

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Un palinsesto sportivo di primo piano con le dirette di importanti eventi Live legati al mondo della Ginnastica e dell’Arrampicata. Oltre agli eventi live, la programmazione sarà arricchita da format originali, documentari e serie dedicate al mondo dello sport, disponibili on-demand sui canali dedicati presenti in piattaforma