Ginnastica ritmica, FIG World Cup 2026 a Tashkent: l’Italia in gara domenica 12 aprile. Diretta su Volare TV e Prime Video

La seconda tappa delle World Cup Series si disputa alla Gymnastics Palace di Tashkent dal 10 al 12 aprile. Le finali per attrezzo di domenica in diretta su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video dalle ore 9:25

Dopo la tappa inaugurale di Sofia, le World Cup Series di Ginnastica Ritmica si spostano in Asia. La seconda prova del circuito andrà in scena alla Gymnastics Palace di Tashkent, in Uzbekistan, dal 10 al 12 aprile, con la Nazionale Italiana tra le protagoniste attese.

Le finali in diretta su Volare TV e Prime Video

Il momento clou è fissato per domenica 12 aprile: le finali per attrezzo saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, a partire dalle ore 9:25. La gara sarà visibile in contemporanea anche su Amazon Prime Video nel palinsesto di Sportface. Al microfono Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini.

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Le azzurre in gara: individuale e squadre

La delegazione italiana per la tappa uzbeka è composta da atlete impegnate su entrambi i fronti.

Nella gara individuale scenderanno in pedana Giorgia Galli (San Giorgio ’79 Desio) e Alice Taglietti (Light-Blue), seguite a bordo pedana dalle tecniche Elena Aliprandi — nominata capodelegazione — e Sara Menassi.

Nel concorso generale a squadre l’Italia schiererà Sofia Maffeis, Giulia Segatori e Alexandra Naclerio (tutte e tre dell’Aeronautica Militare), Lorjen D’Ambrogio (Ginnastica Opera Roma), Alessia Rigato (Ginnastica Ritmica Albachiara Lucca) e Sofia Colombo (San Giorgio ’79 Desio). Il gruppo, allenato da Elisa Quilici e Serena Farina, è alla seconda uscita stagionale dopo la partecipazione al Grand Prix di Thiais del fine settimana scorso.

A completare la delegazione le ufficiali di gara Irina Roudaia e Francesca Torchia e la fisioterapista Margherita Mangini.

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