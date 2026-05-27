Sky Inclusion Days, Abodi: “Lo sport è una fabbrica di opportunità”

A Milano il panel “Sky Up – The Edit” nell’ambito degli Sky Inclusion Days con Andrea Abodi, Federico Ferri e Beppe Bergomi. Al centro del dibattito educazione, inclusione e valori dello sport.

Si è svolto oggi allo Sky Campus di Milano Santa Giulia il panel “Sky Up – The Edit”, inserito nel programma degli Sky Inclusion Days, evento dedicato ai temi dell’inclusione, dell’educazione e del valore sociale dello sport.

Protagonisti dell’incontro il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, intervenuti nel dibattito moderato da Sarah Varetto.

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Abodi: “Lo sport consacra la vita”

Nel suo intervento, Abodi ha ribadito il valore educativo e sociale dello sport:

“Lo sport è una fabbrica di opportunità, è un fattore educativo, esattamente come recita la Costituzione”.

Il Ministro ha sottolineato l’importanza dello sport nel contrasto alla sedentarietà e nell’affermazione dei principi di rispetto e socialità:

“Il risultato più importante credo sia quello della consacrazione della vita e lo sport da questo punto di vista svolge una funzione straordinaria”.

Bergomi: “Educazione importante quanto il talento”

Molto applaudito anche l’intervento di Bergomi, che ha posto l’accento sul ruolo educativo degli allenatori e sull’importanza dei valori nello sport giovanile.

“Ci vuole talento a lasciare il campo come lo trovi, mettendo a posto i palloni e i cinesini. Ci vuole talento a lasciare lo spogliatoio pulito”.

L’ex capitano dell’Inter ha parlato della necessità di insegnare ai ragazzi non solo la competizione, ma anche il rispetto e il sacrificio.

Ferri: “Lo sport allarga la cultura”

Federico Ferri ha invece evidenziato il ruolo del multisport e dell’informazione sportiva nel raccontare storie capaci di superare stereotipi e pregiudizi.

Tra gli esempi citati dal direttore di Sky Sport ci sono Paola Egonu, Sara Curtis e Jannik Sinner:

“Ci hanno aiutato a superare il pregiudizio dell’italianità e vogliono parlarne”.

Sky Inclusion Days

Gli Sky Inclusion Days proseguiranno con incontri, dibattiti e approfondimenti dedicati ai temi dell’inclusione e della responsabilità sociale.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito ufficiale di Sky Inclusion Days.