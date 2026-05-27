Roland Garros, buona la prima per Errani e Tagger: battute Kenin e Krueger

Sara Errani supera il primo turno del doppio femminile al Roland Garros insieme alla giovane austriaca Lilli Tagger. Le due hanno sconfitto in due set Sofia Kenin e Ashlyn Krueger.

Sara Errani riparte da Parigi con un successo. L’esperta tennista azzurra, al ritorno in campo nel doppio femminile del Roland Garros 2026 dopo oltre dodici mesi di collaudata sintonia con Jasmine Paolini, ha esordito con la nuova partner: la promettente austriaca Lilli Tagger. Il duo italo-austriaco ha superato le statunitensi Sofia Kenin e Ashlyn Krueger con un convincente 6-3 6-2.

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L’esperienza di Errani trascina la debuttante

La nuova intesa ha impiegato qualche game per trovare il ritmo, prima di prendere saldamente in mano le redini del gioco. A fare la differenza è stato il bagaglio d’esperienza di Errani, impeccabile nella gestione dei punti più delicati. Tagger, dal canto suo, ha scrollato il nervosismo dell’avvio progressivamente, crescendo in fiducia minuto dopo minuto. Decisiva la condotta di gara ordinata ma propositiva, che ha sfruttato i passaggi a vuoto di Krueger nei pressi della rete.

I numeri di una prestazione pulita

L’allungo decisivo nel primo set è arrivato sul 4-3, con il break che ha proiettato la coppia verso la conquista del parziale. Nel secondo il copione si è ripetuto quasi identico: lo strappo definitivo al sesto gioco ha permesso a Errani e Tagger di scappare sul 4-2 e chiudere in pieno controllo. I numeri parlano chiaro: zero doppi falli, 71% di prime palle in campo e 21 colpi vincenti a referto.

Al secondo turno c’è la testa di serie numero 7

L’asticella si alzerà già nel prossimo match: Errani e Tagger incroceranno le racchette con la testa di serie numero 7 del torneo, il pericoloso binomio composto dall’australiana Ellen Perez e dall’olandese Demi Schuurs.

Cocciaretto fuori al primo turno

Nessuna fortuna invece per Elisabetta Cocciaretto: in coppia con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, l’azzurra è stata eliminata all’esordio dal duo asiatico formato da Shuko Aoyama ed En-Shuo Liang.