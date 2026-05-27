19° Triveneto Meeting a Trieste il 30 maggio: Omanyala sfida Walaza e Cissé nei 100 metri in diretta su Atletica Italiana TV

Il keniano primatista africano arriva a Cologna da vincitore dell’ultima Diamond League, a una settimana dal Golden Gala di Roma. Con lui Randazzo, Adcock, Besana, Anvarov e le stelle dei 100hs e del lungo. La finale dei 100 maschili alle 19:10. Diretta dalle 18:20 su Atletica Italiana TV

Trieste si prepara ad accogliere uno degli sprinter più in forma del pianeta. Sabato 30 maggio 2026 l’impianto di atletica “G. Draghicchio” di Trieste (Cologna) ospita il 19° Triveneto Meeting Internazionale – Memorial Jack Benvenuti, manifestazione inserita nel calendario di World Athletics e European Athletics (Special Meeting: 5 gare) e nel circuito internazionale FIDAL. L’evento fa parte del Continental Tour Challenger di World Athletics e del circuito nazionale High Speed League con la collaborazione di Queen Atletica. Inizio alle 17:40, con le fasi clou delle gare a invito tra le 17:40 e le 19:10. La diretta televisiva è affidata ad Atletica Italiana TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con copertura a partire dalle 18:20. Il segnale è disponibile anche su Amazon Prime Video.

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Omanyala a Trieste: missione Golden Gala

La stella assoluta della 19ª edizione è Ferdinand Omanyala. Il keniano — primatista africano con 9.77 nel 2021 — arriva a Trieste da protagonista indiscusso: sabato scorso a Xiamen, nella seconda tappa di Diamond League, ha vinto i 100 metri in 9.94 (+0.2), stabilendo il proprio primato stagionale e la sesta prestazione mondiale del 2026. Una prova di forza che lancia il keniano verso l’attesissima serata del Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove lo aspettano Noah Lyles, Marcell Jacobs, Letsile Tebogo, Jordan Anthony e altri campioni dello sprint.

Sul rettilineo di Cologna Omanyala sfiderà Bayanda Walaza (Sudafrica), argento olimpico nella staffetta 4×100, il primatista ivoriano Arthur Cissé (9.93) e l’azzurro Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), campione italiano dei 60 metri piani indoor. Le batterie dei 100 metri si terranno dalle 17:40, la finale 1 — quella con i migliori delle eliminatorie — è in programma alle 19:10.

Il cast completo: ostacoli, lungo e alto

Nelle altre specialità a invito il meeting propone un programma di alto livello. Nei 100 ostacoli femminili sarà protagonista Veronica Besana (Fiamme Gialle), vincitrice dell’edizione 2025 con il personale di 12.88 (+1.8) — sesta prestazione italiana di sempre — che sfiderà la triestina Nicla Mosetti (Carabinieri) e Elisa Di Lazzaro.

Nel salto in lungo maschile l’uzbeko Anvor Anvarov, primatista nazionale con 8,25 m e quinto all’ultima Diamond League di Xiamen (8,01), sarà il principale sfidante dell’australiano Liam Adcock, bronzo mondiale indoor 2025. Nel salto in alto femminile altri nomi da seguire con attenzione.

Il programma completo

Ore 15:00 — 60m Paralimpici Ore 15:05-16:40 — Gare giovanili (Under 10, 12, 14, 16) Ore 17:25 — 100m batterie (iscrizione online e ad invito) Ore 18:20 — Inizio diretta Atletica Italiana TV | Salto in lungo e 100hs batterie (ad invito) Ore 18:20 — Salto in alto (ad invito) Ore 18:35/18:45 — 800m serie Memorial Giorgia Liberale (ad invito) Ore 18:55 — 100hs finale Ore 19:05 — 100m finale 2 Ore 19:10 — 100m finale 1 ⭐ Ore 19:25 — Fine riprese Atletica Italiana TV (al termine alto e lungo) Ore 19:40-20:35 — Gare High Speed League (100, 200, 400m M/F)

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste con il contributo del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione del Comitato Regionale FIDAL FVG e del Comitato Provinciale UISP di Trieste.