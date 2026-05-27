Roland Garros, finisce la corsa di Cinà: Sinner apre il programma sul Centrale

Federico Cinà si ferma al secondo turno del Roland Garros contro Jesper de Jong, ma chiuderà il torneo entrando nella top 200 mondiale. Domani riflettori su Jannik Sinner, atteso alle 12 sul Philippe-Chatrier contro Cerundolo.

Si conclude al secondo turno il bellissimo percorso di Federico Cinà al Roland Garros 2026.

Il 19enne palermitano, approdato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, è stato sconfitto in tre set dall’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco.

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Ottimo torneo per Cinà

Nonostante l’eliminazione, resta molto positivo il bilancio del torneo parigino del giovane azzurro.

Cinà ha infatti conquistato quattro vittorie complessive tra qualificazioni e main draw, superando Yosuke Watanuki, Bernard Tomic, Alexis Galarneau e soprattutto Reilly Opelka al debutto assoluto in uno Slam.

Grazie al percorso a Parigi, il tennista siciliano entrerà per la prima volta nella top 200 del ranking ATP.

De Jong avanti al terzo turno

Per de Jong ora ci sarà il terzo turno contro il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Marco Trungelliti.

Sinner apre il programma sullo Chatrier

Intanto cresce l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner.

Il numero uno del mondo sarà impegnato domani, giovedì 28 maggio, contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros.

L’azzurro aprirà il programma sul Philippe-Chatrier alle ore 12.00.

Berrettini in serata, tanti italiani in campo

In serata toccherà invece a Matteo Berrettini, atteso alle 20.15 sul Centrale contro Arthur Rinderknech.

Completano il programma degli italiani: