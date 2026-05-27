Europei di ritmica, Tara Dragas tra Varna e maturità: “Ora penso alla gara, poi agli esami”

La ginnasta friulana sarà protagonista agli Europei di Varna insieme a Sofia Raffaeli. Negli ultimi giorni ha diviso il tempo tra allenamenti e prove di ammissione alla maturità scientifica: “Studio fino al pomeriggio, poi palestra fino a sera”.

C’è chi prepara gli Europei e chi prepara la maturità. Tara Dragas, negli ultimi giorni, ha fatto entrambe le cose contemporaneamente.

La ginnasta azzurra sarà infatti una delle protagoniste della spedizione italiana agli Europei di ginnastica ritmica di Varna, in Bulgaria, ma l’avvicinamento alla rassegna continentale è stato vissuto tra libri, verifiche scolastiche e ore di allenamento fino a sera.

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Tra scuola e pedana

La ginnasta delle Fiamme Oro, cresciuta nell’ASU Udine e studentessa dell’I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona, ha raccontato il doppio impegno affrontato negli ultimi giorni.

“Dalle 8:00 alle 16.00 ero impegnata con lo studio, dopo, fino alle 21.00 mi allenavo. Ora che ho fatto la verifica, bene o male che sia andata, mi sento molto più leggera”.

Un percorso intenso che arriva a pochi giorni dall’Europeo, appuntamento nel quale Tara proverà a confermare la crescita mostrata nell’ultima stagione.

Le medaglie in Portogallo e l’obiettivo Varna

A dare ulteriore fiducia all’azzurra sono stati i risultati ottenuti nella World Challenge Cup di Portimão, dove ha conquistato il bronzo nel concorso generale e due medaglie nelle finali di specialità.

Ora l’obiettivo è migliorare il quinto posto conquistato lo scorso anno nell’all around europeo e provare a raggiungere il maggior numero possibile di finali di specialità.

“Arrivo a Varna con buone sensazioni perché in Portogallo ho lavorato bene e sono riuscita a esprimermi con continuità. Rispetto a una tappa di Coppa del Mondo, l’Europeo richiede ancora più energie, sia fisiche sia mentali, ma mi sento pronta”.

“Parlo quasi sette lingue”

Nel racconto di Tara c’è spazio anche per la scuola e per la maturità che la aspetta a giugno insieme alla compagna Isabelle Tavano.

“Ci siamo date forza a vicenda. La mia materia preferita? L’inglese, ovvio, anche perché parlo quasi sette lingue e mi viene abbastanza facile. Ma adesso penso soltanto alla gara”.

La nuova leader azzurra accanto a Sofia Raffaeli

Negli ultimi anni Dragas si è ritagliata uno spazio sempre più importante nella Nazionale italiana, diventando una delle principali individualiste azzurre accanto a Sofia Raffaeli.

Dall’argento europeo junior di Tel Aviv fino all’oro nel Team Ranking conquistato a Tallinn, il percorso della ginnasta classe 2007 continua a crescere. E dopo Varna, all’orizzonte ci saranno anche gli Assoluti di Folgaria in programma dal 4 al 7 giugno.