Coppa Italia Lead 2026: l’arrampicata con corda riparte da Pero l’11 e 12 aprile. Semifinali e Finale in diretta su Climbing Tv

107 atleti alla Climbing District di Pero (MI) per la prima tappa del circuito. In gara i migliori specialisti italiani: Placci e Rogora i nomi di punta. Ingresso libero, streaming gratuito su Climbing Tv di Sportface per semifinali e finale

Dopo la conclusione del circuito Boulder e l’avvio di quello Speed e Para climbing, è arrivato il momento che gli appassionati di arrampicata sportiva attendevano: debutta la Coppa Italia Lead 2026. L’11 e il 12 aprile la Climbing District di Pero (MI) ospiterà la prima tappa del circuito dedicato alla specialità “classica” dell’arrampicata, quella con corda e imbrago, con 107 atleti al via — 55 donne e 52 uomini — pronti a sfidarsi su tracciature inedite e impegnative.

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La specialità: il flow sulla parete verticale

Il Lead propone percorsi sempre diversi, in cui ogni movimento richiede resistenza fisica e mentale, capacità di adattamento e lucidità. Ogni atleta è chiamato a trovare il proprio ritmo, quasi musicale, interpretando una linea verticale che punta verso il top. Un confronto con se stessi, oltre che con gli avversari.

I protagonisti maschili: Placci difende il trono

Le vie della prima tappa sono state create ad hoc dalla squadra di tracciatori composta da Gabriele Moroni, Lorenzo Carasio e Ventajas Serrano Alejandro, sotto la guida del capotracciatore Stefan Scarperi. A misurarsi con esse ci sarà il gotha dell’arrampicata italiana: Giovanni Placci (Fiamme Oro), trionfatore del circuito di Coppa Italia 2025, Filip Schenk, Campione Italiano di specialità, Matteo Reusa (Fiamme Gialle), argento in Coppa Italia assoluta, Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), sfiorato dal podio nell’ultima stagione, e Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle), bronzo al Campionato Italiano.

Le protagoniste femminili: Rogora, Scolaris e Ghisolfi al comando

Sul fronte femminile spiccano tre nomi su tutti. Laura Rogora (Fiamme Oro), Campionessa Italiana capace di inanellare record in falesia e podi in Coppa del Mondo, guida un parterre di qualità insieme alla detentrice della Coppa Italia 2025 Ilaria Maria Scolaris (S.A.S.P. Torino) e alla vice Campionessa Italiana Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro). All’inseguimento del podio anche Savina Nicelli (Fiamme Oro), Viola Battistella (Fiamme Oro), Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco) e Federica Papetti (Rock Brescia), rispettivamente 4ª, 5ª e 6ª nel ranking generale di Coppa Italia 2025.

Il programma della gara

Sabato 11 aprile ore 10:00 — Qualifiche femminili e maschili in contemporanea

Domenica 12 aprile ore 10:00 — Semifinali femminili e maschili in contemporanea ore 16:00 — Finali femminili e maschili in contemporanea ore 17:45 — Cerimonia di premiazione

L’accesso al pubblico è libero e gratuito per tutte le fasi di gara. Chi non potrà essere presente alla Climbing District potrà seguire la diretta streaming di Semifinali e Finale su Climbing Tv di Sportface.

Il circuito completo: tre tappe e il Campionato Italiano

La Coppa Italia Lead 2026 si articola su tre tappe. Dopo l’esordio di Pero, il circuito si sposterà il 2-3 maggio al nuovissimo impianto Salewa Cube di Varese e si concluderà il 13-14 giugno all’Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa. Nel mezzo, il 16-17 maggio, spazio al Campionato Italiano Lead presso il Centro Tecnico FASI di Arco.