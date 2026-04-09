Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup a Osijek: Italia in gara nel gran finale di stagione. Diretta su Volare TV e Prime Video

La tappa croata chiude il circuito internazionale dopo la cancellazione di Doha. Finali di specialità sabato 11 aprile in diretta su Volare TV e in contemporanea su Amazon Prime Video, domenica 12 in diretta su Volare TV e replica su Prime alle 20:00. In campo Manila Esposito e le altre azzurre

Osijek ospita il gran finale della FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Artistica 2026. La tappa croata, in programma dal 9 al 12 aprile, chiude ufficialmente il circuito internazionale dopo la cancellazione dell’appuntamento conclusivo di Doha, saltato per motivi geopolitici. L’Italia sarà presente con una folta delegazione, impegnata sia nella sezione maschile che femminile.

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Un appuntamento che vale doppio

La tappa di Osijek assume un peso specifico particolare in quanto ultimo atto stagionale della FIG Apparatus World Cup 2026. Il circuito, oltre alle medaglie, assegna agli atleti punti validi per la classifica generale, che in determinati anni può risultare decisiva: le posizioni di vertice possono garantire ai ginnasti individualisti — le cui nazioni non si siano qualificate a squadre — posti di qualificazione individuale ai Campionati Mondiali o alle Olimpiadi.

Il programma di gara

Le competizioni si aprono giovedì 9 aprile con la prima fase di qualificazioni (ore 14:00-19:30), che vedrà gli atleti impegnati nel corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per la sezione maschile, mentre le ginnaste si misureranno al volteggio e alle parallele asimmetriche.

Venerdì 10 aprile (ore 14:00-20:50) si svolgerà la seconda parte di qualificazioni: gli uomini gareggeranno al volteggio maschile, parallele pari e sbarra, le donne alla trave e nel corpo libero.

Le giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile saranno interamente dedicate alle finali di specialità, con gli otto migliori esponenti di ogni attrezzo a sfidarsi dalle 14:15 alle 17:45. Le finali di sabato 11 saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video. Quelle di domenica 12 saranno invece visibili in diretta su Volare TV, mentre su Amazon Prime Video la replica sarà disponibile a partire dalle ore 20:00. In entrambe le giornate la telecronaca è affidata a Marcello Brancaccio, con il commento tecnico di Francesca Noemi Linari.

Le azzurre in gara: Esposito guida il gruppo

Riflettori puntati su Manila Esposito (Fiamme Oro), campionessa europea a Lipsia 2025, che torna in Coppa del Mondo dopo il recente impegno al Trofeo Città di Jesolo. Al suo fianco Benedetta Gava (Artistica 81 Trieste), vincitrice al volteggio proprio a Jesolo, July Marano (Ginnastica Civitavecchia), bronzo al corpo libero nella stessa manifestazione, e Sofia Tonelli (Saltavanti Empoli).

Lo staff tecnico sarà composto da Diego Pecar e Camilla Ugolini. La delegazione è completata dagli ufficiali di gara Nicola Costa (anche funzionario delegato) e Cinzia Delisi, oltre al fisioterapista Stefano Roversi.

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