NBA, Oklahoma avanti 3-2 su San Antonio: Thunder a un passo dalle Finals

I Thunder vincono gara-5 delle finali di Western Conference battendo gli Spurs 127-114 e si portano sul 3-2 nella serie. Ancora decisivo Gilgeous-Alexander, mentre San Antonio ora è obbligata a vincere gara-6 per restare viva.

Gli Oklahoma City Thunder non sbagliano gara-5 e si prendono il comando delle finali di Western Conference.

Davanti al proprio pubblico, Oklahoma supera i San Antonio Spurs con il punteggio di 127-114, portandosi sul 3-2 nella serie e conquistando il primo match point per raggiungere le Finals NBA contro i New York Knicks.

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Gilgeous-Alexander trascina i Thunder

Ancora una volta il protagonista assoluto è Shai Gilgeous-Alexander.

La stella di Oklahoma chiude la partita con 32 punti e 9 assist, guidando l’attacco dei Thunder nei momenti decisivi della sfida.

Fondamentale anche il contributo dalla panchina di Alex Caruso, autore di 22 punti e 6 assist.

Spurs spalle al muro

A San Antonio non bastano i 24 punti di Stephon Castle e i 22 di Julian Champagnie.

Chiude con 20 punti anche Victor Wembanyama, ma gli Spurs non riescono mai davvero a riprendere il controllo della gara.

Gara-6 decisiva

Ora la squadra texana è con le spalle al muro e dovrà obbligatoriamente vincere gara-6 davanti al proprio pubblico nella notte tra il 28 e il 29 maggio per allungare la serie.

In caso di successo degli Spurs, tutto si deciderebbe in una gara-7 sul parquet di Oklahoma nella notte del 31 maggio.