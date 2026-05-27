Coppa del Mondo di arrampicata, 17 azzurri a Madrid tra Boulder e Speed

Dal 28 al 30 maggio ad Alcobendas torna la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva: Italia protagonista con 17 atleti impegnati nelle specialità Boulder e Speed. Riflettori su Moroni, Boldrini e Zurloni.

Dal 28 al 30 maggio la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva farà tappa ad Alcobendas, alle porte di Madrid, per un weekend che unirà Boulder e Speed in una delle prove più attese della stagione internazionale. Saranno 17 gli azzurri impegnati nella tappa spagnola, tra conferme e giovani pronti a mettersi in mostra contro alcuni dei migliori specialisti al mondo.

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Boulder, Moroni cerca la finale

Nella terza prova stagionale di Coppa del Mondo Boulder maschile saranno impegnati Luca Boldrini e Matteo Reusa. Boldrini arriva dalla semifinale conquistata a Berna e punta a confermarsi tra i migliori, mentre Reusa proverà a sfruttare l’entusiasmo dopo l’oro conquistato recentemente in Coppa Europa Boulder in Slovacchia.

Grande attenzione anche sulla gara femminile, dove l’Italia schiererà cinque atlete: Camilla Moroni, Giorgia Tesio, Francesca Matuella, Stella Giacani e Leonie Hofer. Moroni, reduce dal 10° posto di Berna, cercherà l’ingresso nella top 8 delle finaliste.

Tra gli uomini il favorito resta il giapponese Sorato Anraku, già vincitore a Keqiao e Berna, mentre tra le donne l’assenza di Janja Garnbret lascia aperta la corsa al podio.

Speed, fari puntati su Zurloni

Nella specialità Speed saranno sei gli italiani al via: Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Francesco Ponzinibio, Alessandro Boulos e Gian Luca Zodda. Zurloni e Fossali proveranno a entrare tra i 16 finalisti dopo la prova cinese di Wujiang, mentre Ponzinibio cerca conferme dopo il buon debutto internazionale.

La gara arriva pochi giorni dopo il nuovo record del mondo fatto segnare dal cinese Zhao, elemento che aumenta ulteriormente il livello della competizione.

Nel settore femminile saranno impegnate Beatrice Colli, Giulia Randi, Agnese Fiorio e Sara Strocchi. L’attenzione internazionale sarà rivolta soprattutto alla polacca Aleksandra Kalucka, vicinissima recentemente al record mondiale.

Il programma della tappa di Madrid

Il programma si aprirà giovedì 28 maggio con le qualifiche Boulder femminili e maschili. Venerdì spazio alle semifinali e alla finale femminile, mentre sabato sarà il turno della finale Boulder maschile. Domenica chiusura dedicata alla Speed con qualifiche e finali.

Le finali saranno trasmesse in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO.