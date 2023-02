Short track: Sighel e Dotti chiudono sesti, staffetta maschile seconda in finale B

Altre tre top ten nelle gare individuali e il 6° posto finale della staffetta maschile, 2a nella finale B. Si chiude con indicazioni ancora positive il week-end di Dresda per l’Italia dello short track. Nell’ultima giornata della quinta tappa di Coppa del Mondo, all’indomani dello storico trionfo della staffetta mista e dello splendido 2° posto di Pietro Sighel sui 1500 metri, la Nazionale tricolore guidata dal d.t. Kenan Gouadec e dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari conferma la propria competitività e sfiora a più riprese le prime cinque posizioni nelle gare in programma. Nella prova a squadre, il quartetto maschile formato da Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro) e Thomas Nadalini (Fiamme Oro) termina la propria prova in Finale B alle spalle del Kazakistan e davanti all’Olanda, chiudendo così al 6° posto complessivo. Medesima posizione raggiunta, nelle distanze individuali, da Tommaso Dotti, bravo a superare anche le semifinali della seconda sessione del weekend sui 1500 metri per poi concludere appunto al sesto posto la sua prova in Finale A. Sui 500 metri maschili, ripartito dai ripescaggi, Pietro Sighel (Fiamme Gialle) è risalito fino in semifinale dove, quarto sul traguardo, il trentino si è guadagnato l’accesso in Finale B che ha poi oggi vinto terminando al sesto posto finale.