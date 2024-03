Slalom femminile Are 2024, risultati e classifica prima manche: Shiffrin torna in bellezza, Brignone alle spalle di Peterlini

A 44 giorni dall’infortunio, Mikaela Shiffrin torna in pista e firma il miglior tempo nella prima manche dello slalom femminile di Are 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. 49.94 il crono di ‘Her Majesty’, che ovviamente non sfoggia la sua migliore prestazione ma riesce comunque a stare davanti, candidandosi a principale favorita per la vittoria in vista della seconda manche. La sua rivale numero uno sarà l’elvetica Michelle Gisin, seconda con un ritardo di soli 2 centesimi. Terza a 11 centesimi invece la croata Zrinka Ljutic, che dovrà difendersi dalla tedesca Lena Duerr (quarta a +0.24) per il podio. Tante altre atlete in top 10 accusano meno di un secondo di ritardo, ma se per salire sul podio servirà una seconda manche di livello, ci si potrebbe accontentare anche di punti preziosi in vista delle finali di Saalbach.

START LIST SECONDA MANCHE

Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è Martina Peterlini, ventiduesima con un ritardo di poco superiore ai 2 secondi. Alle sue spalle Federica Brignone, che parte alla grande – mettendo a referto addirittura il miglior tempo – salvo poi calare e finire proprio alle spalle della connazionale, a +2.19. Qualificata anche Lara Della Mea, 27^ a +2.33 e dietro Brignone. Niente da fare invece per Marta Rossetti, eliminata insieme a Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

M. Shiffrin (USA) 49.94 M. Gisin (SUI) +0.02 Z. Ljutic (CRO) +0.11 L. Duerr (GER) +0.24 K. Huber (AUT) +0.69 K. Gallhuber (AUT) +0.78 P. Moltzan (USA) +0.95 A. Swenn Larsson (SWE) +0.96 K. Liensberger (AUT) +0.96 D. Germane (LAT) +1.06

23. M. Peterlini (ITA) +2.05 Q

25. F. Brignone (ITA) +2.19 Q

27. Della Mea (ITA) +2.33 Q

35. M. Rossetti (ITA) +2.59

40. V. Tschurtschenthaler (ITA) +2.90

43. L. Lorenzi (ITA) +3.35