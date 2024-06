Skateboard, preolimpico Budapest 2024: Aquila e Zarattini fuori nei preliminari di street e park

Al torneo preolimpico di Budapest di skateboard niente da fare per gli azzurri in gara quest’oggi nei preliminari. Nella specialità dello street, Agus Aquila, campione italiano in carica, non riesce a entrare tra i migliori sedici ai quali era concesso di avanzare. Il giapponese Sasaki è il migliore con 91.41 punti e una prima manche da 91.41, sbagliando invece nella seconda, mentre il canadese Russell, il brasiliano Mota e in generale chi si è piazzato dalla seconda alla settima posizione ha ottenuto il miglior punteggio nella seconda manche. L’azzurro Aquila chiude soltanto in trentesima posizione e non riesce dunque a qualificarsi: non basta i 62.72 punti della prima manche.

Nel park, invece, eliminazione per Lucrezia Zarattini dopo i preliminari. L’azzurra è soltanto quarantunesima su quarantatré partecipanti, con una prima manche non positiva e le due successive in cui non è riuscita a far meglio di 30.44 e 30.30. Al primo posto c’è la britannica Brown con 86.88, seguono la statunitense Wettstein e un quartetto di giapponesi tutte racchiuse in un fazzoletto di punti.