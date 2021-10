Tiro a volo, Coppa del Mondo: Rossetti oro nello skeet, terzo Cassandro

by Antonio Sepe

Gabriele Rossetti, oro skeet agli Europei 2021 di tiro a volo

Gabriele Rossetti sale sul gradino più alto del podio in quel di Cipro e si mette al collo la medaglia d’oro. L’azzurro si è infatti aggiudicato la Coppa del Mondo di skeet, specialità del tiro a volo. Oro a Rio 2016, l’atleta toscano si è imposto ai danni del kuwaitiano Alrashidi, sfoggiando un ottimo 34/36 in finale, a fronte del 32/36 del suo avversario. A tinte azzurre anche il gradino più basso del podio, con Tammaro Cassandro che ha chiuso terzo con 22/24. Per quanto riguarda la gara femminile, Diana Bacosi si è dovuta accontentare del quarto posto. Stesso risultato per Silvana Stanco nella Fossa.