Arriva l’addio al Milan da parte del giocatore, adesso non ci sono più dubbi e la decisione è ormai stata presa per la disperazione dei fan

Il Milan medita alcuni cambi all’interno della propria rosa nelle prossime sessioni di mercato. A gennaio, infatti, difficilmente arriveranno nuovi innesti. Il primo imperativo per Ibrahimovic e soci sarà quello di vendere diversi giocatori in esubero. Il primo nome che viene in mente è Jovic, ormai sempre più un oggetto misterioso con Fonseca. Lo stesso allenatore portoghese ha asserito come la squadra sia completa e i diversi ruoli adesso più in difficoltà, saranno rimpolpati dai recuperi (come Bennacer per il centrocampo) o dai giocatori del settore giovanile (come Bartesaghi per il ruolo di vice-Theo Hernandez).

A giugno, poi, ci saranno nuovi addii. Uno di questi è ormai sicuro, la decisione è stata presa per la disperazione dei fan e soprattutto del giocatore in questione che mai si aspettava un epilogo del genere della propria avventura sotto al Duomo. Una storia cominciata tanti anni fa e che può concludersi nel modo più amaro possibile.

Via dal Milan, il rossonero dice addio: la situazione

Il giocatore è pronto a dire addio, i suoi agenti stanno già pensando per lui una nuova esperienza. Ci riferiamo alla situazione relativa a Davide Calabria, il cui contratto scadrà a giugno prossimo.

Il classe ’96 è praticamente cresciuto in rossonero, avendo fatto tutta la trafila dal settore giovanile in avanti con i colori rossoneri addosso, la maglia di una vita. Si tratta di una delle poche bandiere di questa epoca. Sotto al Duomo è riuscito a imporsi stagione dopo stagione, fino a diventare imprescindibile sulla sua fascia di competenza garantendo ottimi riscontri in entrambi le fasi. Già dall’anno scorso, però, le sue prestazioni sono andato in calo e di pari passo sono iniziati i primi mugugni. Non solo da parte dei tifosi e della piazza ma anche della società che per questo stagione gli ha affiancato Emerson Royal.

Calabria ha via via perso fiducia e la titolarità, mentre allo stesso tempo non è riuscito a trovare un’intesa per rinnovare il contratto che scadrà nel 2025. Fino alla fumata nera definitiva: la società ha deciso di non prolungargli l’accordo e mandare così a scadenza il terzino. A giugno la sua avventura col Milan sarà finita, probabilmente per sempre. Ancora non definito il suo futuro e in quale squadra giocherà l’anno prossimo.