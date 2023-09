Coppa Davis, Olanda-Usa: Tiafoe furioso per una chiamata al tie-break, penalty point e Griekspoor vince (VIDEO)

Disfatta per gli Usa nella seconda giornata di Coppa Davis 2023. Dopo la sconfitta di Paul contro Van de Zandschulp arriva anche quella di Tiafoe contro Griekspoor. L’americano ha perso al tie break del terzo set dopo un grande momento di nervosismo. Sul 5-2 a favore dell’olandese il numero 2 statunitense ha protestato con l’arbitro per una chiamata a suo dire arrivata prima che rispondesse. Il challenge è stato di esito sfavorevole a Tiafoe, che infuriato ha rotto la racchetta subendo anche un penalty point che ha permesso a Griekspoor di servire sul 6-2 e di chiudere i conti sul 7-2.

BREAKING NEWS!!

A great match between Tallon Griekspoor 🇳🇱 and Frances Tiafoe 🇺🇸 was ended by a horrible call from the chair ump. Tiafoe slams his racket in frustration and is docked the match point. #DavisCup #Tennis #ATP pic.twitter.com/pbKmf14M4m

— J Cat (@GoPackGoNY) September 14, 2023