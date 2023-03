Pallanuoto World Cup maschile 2023, Campagna: “I ragazzi hanno mostrato personalità”

Dopo la bella vittoria ottenuta dal Settebello, la Nazionale italiana di pallanuoto, contro la Croazia (14-13), al termine di una partita valida per il Gruppo A della prima fase della World Cup maschile 2023 di pallanuoto, il CT Sandro Campagna si è mostrato molto soddisfatto per l’atteggiamento sempre positivo mantenuto dagli azzurri, anche quando si sono trovati in svantaggio per 7-12.

“Questa partita ci insegna molto – ha affermato Campagna –. Non bisogna mollare mai, esser sempre concentrati perchè anche sotto di cinque reti con questo sistema arbitrale, il ritmo e la velocità di gioco si può rientrare. Un peccato perchè abbiamo subito qualche gol in inferiorità numerica evitabile, però sapevo che potevamo recuperarla. Poi abbiamo fatto quello che avevamo preparato e fare un parziale di 7-1 contro la Croazia e soprattutto in casa loro è da grande squadra. Ai giocatori ho detto che dovevano prendersi le loro responsabilità sia nei tiri che negli assist, si stavano appoggiando troppo al compagno. Ho fatto leva su questo tasto e mi hanno dato retta dimostrando personalità”.