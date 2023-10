Pallanuoto, Europei Netanya 2024 a rischio per il conflitto tra Israele e Palestina. European Aquatics al lavoro per alternative

Il conflitto tra Israele e Palestina rischia di avere ripercussioni pesanti anche su alcune delle principali manifestazioni sportive dei prossimi mesi. E’ il caso degli Europei di pallanuoto, in programma nella città israeliana di Netanya dal 3 al 16 gennaio. La stessa località fino a pochi giorni fa doveva anche ospitare gli Europei di nuoto, che adesso sono in attesa di nuova location e nuova data. Un destino di incertezza che presto potrebbe toccare anche alla pallanuoto. European Aquatics ha avviato una serie di riunioni in questi giorni per capire il da farsi senza perdere tempo, così da avere uno spazio di manovra il più ampio possibile. Gli Europei del resto sono elemento imprescindibile considerando anche che il 2024 è l’anno delle Olimpiadi di Parigi.

Nei prossimi giorni si riunirà anche l’organizzazione mondiale, World Aquatics, per valutare questa situazione davvero spinosa e di difficile lettura. Con ogni probabilità dovranno essere valutate possibili sedi e date alternative per far sì che tutti gli eventi principali possano andare in scena regolarmente.