Tokyo 2020, finale Nespoli tiro con l’arco oggi in tv: orario e diretta streaming

by Antonio Sepe

Mauro Nespoli - Foto Fitarco

Mauro Nespoli vola in finale nel tiro con l’arco maschile individuale a Tokyo 2020. L’azzurro ha battuto, infatti, in semifinale l’atleta di Taipei Tang con uno splendido 6-2. Nespoli proverà così a replicare l’oro ottenuto a Londra nel 2012: l’appuntamento per la sfida contro il turco Mete Gazoz è fissato per le ore 09:45 italiane.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, mentre Sportface vi terrà compagnia con la cronaca testuale e tutti gli aggiornamenti in diretta. Inoltre, con ogni probabilità anche la Rai trasmetterà la finale su RaiDue.

