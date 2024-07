Tennis Parigi 2024, Nadal: “Tutte le partite sono combattute, mi sto divertendo molto”

Carlos Alcaraz e Rafael Nadal avanzano nel torneo di doppio maschile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due spagnoli hanno battuto la coppia olandese Griekspoor/Koolhof al tie-break decisivo nel terzo set. 6-4 6-7(2) 10-2 il punteggio per il duo iberico. Ecco le loro parole al termine del match.

Nadal: “Nei doppi le partite sono molto combattute. Gli avversari sono tutti ostici e credo che la seconda di servizio sia fondamentale in queste partite. Le sensazione sono ottime ed è adrenalinico giocare il super tie-break decisivo. Mi sto divertendo molto con Carlos. È speciale giocare insieme in un torneo come questo. Non siamo giocatori di doppio, ma stiamo lavorando per migliorare la nostra intesa. Sicuramente non ci manca l’energia dentro e fuori dal campo”.

Alcaraz: “Sono molto felice di aver vinto questa partita. Abbiamo giocato a un livello più alto rispetto allo scorso match. La lotta per la medaglia è molto serrata e sono felice di andare avanti. Mi sento bene nei movimenti. Il doppio è un ottimo test per provare e testare il mio gioco a rete. Sono soddisfatto dei miei progressi. Giocare dalla stessa parte della rete di Rafa è incredibile per me. Vivere la vita di coppia con lui è bellissimo. Sto cercando di godermi il più possibile questa esperienza”.