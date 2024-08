Parigi 2024, Scottie Scheffler in rimonta vince l’oro nel golf maschile. Manassero miglior italiano

Stati Uniti ancora sul gradino più alto del podio olimpico nel golf. Dopo la doppietta al maschile e al femminile di Tokyo 2020, con Xander Schauffele e Nelly Korda, a Parigi 2024 è il numero 1 al mondo Scottie Scheffler a prendersi la medaglia d’oro con lo score di 265 (67 69 67 62, -19) colpi, davanti al britannico Tommy Fleetwood (argento, 266, -18) e al giapponese Hideki Matsuyama (bronzo, 267, -17). Il migliore italiano è Matteo Manassero che chiude il torneo al diciottesimo posto con 276 (-8), mentre l’altro azzurro qualificato ai Giochi, Guido Migliozzi è 22esimo con 277 (-7).

Un’ultima giornata da incorniciare per Scheffler, vincitore del The Masters in stagione, che partiva dal sesto posto. Lo statunitense ha realizzato tre birdie di fila nelle prime tre buche. Poi si è ripetuto anche alla 10 e alla 12 e nelle ultime quattro hole, chiudendo al meglio una giornata di gare senza bogey. L’unico a tenere il suo ritmo è Fleetwood, ma un bogey alla 17 del quarto giro è stato fatale per il britannico, che sale per la prima volta sul podio olimpico. Prima medaglia anche per Hideki Matsuyama, che si gode il bronzo, davanti al francese Victor Perez e a due dei grandi delusi del torneo: Rory McIlroy e Jon Rahm, entrambi quinti a -15 (269). Beffa grande in particolare per lo spagnolo che è crollato nel finale di gara, rimediando quattro bogey e un doppio bogey. Ancora peggio ha fatto il favorito di questa edizione, Xander Schauffele che si presentava a Parigi da campione olimpico in carica e da fresco vincitore del PGA Championship e del The Open. Per lo statunitense solo ottava posizione in -12 (272).

Manassero – che condivide il piazzamento con il forte svedese Ludvig Aberg – ha aperto il quarto giro con un birdie alla prima buca, poi è rimasto ancorato al par, prima di collezionare due bogey e altri tre birdie. Partenza in salita invece per Migliozzi che ha dovuto fare i conti con un tee shot in acqua e con il conseguente doppio bogey alla 2. Poi sei birdie, guastati da un bogey alla 17.