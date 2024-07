Parigi 2024, Mesiano eliminata agli ottavi: “Ce l’ho messa tutta, Harrington la più forte”

Termina agli ottavi il cammino di Alessia Mesiano nelle categoria -60 kg femminile di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Troppo forte l’irlandese Kellie Harrington, che supera il turno per 5-0 alla North Paris Arena. “E’ stato un match importante, una finale direi, visto che l’irlandese è molto forte, forse la più forte del Torneo – ha riconosciuto la Mesiano al termine dell’incontro -. Ero molto tesa ma sapevo quello che dovevo fare. La verità è che lei è stata brava, mi ha anticipato i colpi e spesso non sono riuscita a portare azioni continue. Ce l’ho messa tutta e non ho niente da recriminarmi, perché in questi Giochi Olimpici ho dato il massimo, sono felice di questa avventura fantastica. Certo, è stata dura: subito due match con due avversarie per me scomode, mancine, lunghe, attendiste. Ora guardo al futuro con più esperienza”.

Ha poco da rimproverarle il dt Emanuele Renzini. “Mi dispiace tantissimo per Alessia, che è approdata a questa Olimpiade con la carica di chi ha sempre sognato di parteciparvi, dopo aver vinto l’oro mondiale e altre medaglie in altre edizioni iridate – spiega – Finalmente ci è arrivata e in una forma eccezionale, mai raggiunta prima. Il sorteggio non è stato buono purtroppo ma lei ha messo cuore e grande testa, come sempre. Ora puntiamo sui tre azzurri rimasti in gara: Irma Testa, Angela Carini e Diego Lenzi”.