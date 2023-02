Parigi 2024, il Ministro dello Sport russo: “Positivo che Cio cerchi una via d’uscita sugli atleti banditi”

Continua a tenere banco il tema della partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il ministro dello sport russo, Oleg Matytsin “valuta positivamente” gli sforzi che sta facendo il Cio “per trovare una via d’uscita”, come riporta l’agenzia Ria Novosti. “Riteniamo che Losanna stia iniziando a rendersi conto che le principali competizioni internazionali non possono essere organizzate senza la partecipazione di atleti russi – ha sottolineato -. Lo sport è sempre stato una forza unificante per gli atleti di tutto il mondo e qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di un paese o un atleta sono incompatibili con l’appartenenza al movimento olimpico. E’ importante che la proposta del Cio di ammettere gli atleti russi sia supportata dalla stragrande maggioranza dei membri del movimento olimpico”.