Tutto pronto per l’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Stasera sera a San Siro ci sarà la cerimonia d’apertura che dà il via ufficiale alla XXV edizione dei Giochi Invernali, mentre ieri la Fiamma Olimpica è arrivata in Piazza Duomo, dove è stato acceso il braciere olimpico. Sono intanto iniziate le prime competizioni che si sono susseguite regalandoci molte emozioni e buoni risultati per gli atleti azzurri

Giornata dai due volti per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni in carica del doppio misto di curling; vincenti all’esordio contro la Corea del Sud per 8-4 nel match inaugurale, la coppia è poi incappata in una battuta d’arresto nel secondo incontro della giornata, cedendo al Canada per 7-2.

Si interrompe così la straordinaria striscia vincente di Constantini e Mosaner, un’imbattibilità durata 23 partite consecutive nei grandi eventi internazionali disputati nell’arco dell’ultimo quadriennio.

Debutto vincente anche per l’Italia dell’hockey femminile, che grazie al 4-1 contro la Francia ha ottenuto il primo storico successo in un’Olimpiade.

Ottimi risultati anche nello sci alpino, con la tripletta azzurra firmata Casse, Schieder e Franzoni nella seconda prova di discesa libera maschile.

A completare il programma di oggi lo slittino, il salto con gli sci e lo snowboard con la qualificazione di Matteoli, con le qualificazioni del big air maschile.

Sabato si assegneranno le prime medaglie, oggi – come detto – la cerimonia d’apertura e l’inaugurazione ufficiale delle tre Casa Italia di Cortina, Livigno e Milano.

Da qui, noi di Sportface vi racconteremo ogni momento dei Giochi con articoli, video, interviste e tanti altri contenuti per vivere al meglio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it