Curling olimpico: il Canada interrompe l’imbattibilità di Constantini e Mosaner a Milano-Cortina 2026

Nella fase a gironi del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 la coppia italiana formata da Stefania Constantini e Amos Msaner ha subito la prima sconfitta in una grande competizione dopo oltre quattro anni di imbattibilità tra Olimpiadi e Mondiali.

I due azzurri, campioni olimpici in carica dal 2022 e reduci dal titolo mondiale del 2025, avevano iniziato bene il torneo vincendo 8-4 contro la Corea del Sud, ma nel secondo incontro di giornata sono stati superati dalle forte coppia canadese formata da Jocelyn Peterman e Brett Gallant con il punteggio di 7-2.

Questa battuta d’arresto giunge con pochi end giocati a favore dell’Italia e segna un momento importante nel cammino olimpico della Nazionale tricolore.

Dinamica della sconfitta e gioco sul ghiaccio

La partita contro il Canada ha visto gli azzurri partire in salita fin dalle prime fasi: già nel primo end la coppia canadese è riuscita a ottenere un chiaro vantaggio continuando a capitalizzare con una strategia aggressiva e un’esecuzione precisa.

La combinazione dell’assetto attivo di Peterman e Gallant e alcuni errori nei tiri cruciali da parte di Mosaner ha permesso ai nordamericani di condurre il gioco e allungare fino al 5-0 dopo il primo end, costringendo la coppia italiana a inseguire.

La forbice i punti si è mantenuta ampia per il resto dell’incontro, con l’Italia incapace di recuperare e il Canada che ha consolidato il risultato fino al 7-2 finale, spezzando così la lunga catena di risultati positivi della coppia italiana nei grandi eventi.

Conseguenze e prospettive nel torneo

Questa sconfitta non elimina gli azzurri dal torneo, ma complica il loro percorso verso la qualificazione alle semifinali, riservate elle prime quattro formazioni della classifica del round Robin.

Constantini e Mosaner restano comunque tra le squadre di maggiore livello tecnico dell’intero tabellone, anche se la battuta d’arresto di oggi rappresenta un monito sulla competitività e l’equilibrio del gruppo olimpico.

La coppia italiana dovrà ora cercare di prendere fiducia e punti nei prossimi incontri per assicurarsi un posto nella fase decisiva della competizione.