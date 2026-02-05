Hockey, storica vittoria azzurra nella gara d’esordio: battuta la Francia 4-1

Un giorno indimenticabile per gli sport invernali italiani: la squadra femminile di hockey su ghiaccio ha inaugurato alla grande la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, travolgendo la Francia per 4-1 nell’incontro d’apertura del girone B. Si tratta del primo trionfo assoluto per le atlete tricolori ai Giochi olimpici, conquistato con una dominazione netta, evidente nei 46 tentativi di tiro contro i soli 15 delle avversarie (concentrati soprattutto negli istanti conclusivi).

Hockey femminile, Italia-Francia 4-1

Inizio del match equilibrato, il primo scossone arriva al 10’: Stocker si produce in uno sgambetto che porta alla prima superiorità numerica per le francesi, che passano in vantaggio dopo 1 minuto con un tentativo da lontano di De Serres. La reazione dell’Italia tuttavia non si fa attendere ed il pareggio arriva dopo poco, con una rete che premia l’azione fulminea di Mattivi che serve sotto porta Tutino: è l’1-1.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel secondo tempo, le italiane ottengono un’ottima occasione con due minuti di superiorità, che portano tuttavia soltanto ad un legno da Fantin dopo un’astuzia ipnotica su un’avversaria. La padronanza del campo però diventa sempre più delle azzurre, che con tenacia ottengono il 2-1 al 16′, su un contropiede letale: Della Rovere calcia un missile che rimbalza sul guardiano transalpino, Roccella è la più veloce nel ribadire in porta.

Totalmente padrone del gioco, le azzurre allungano nel terzo tempo, con le reti firmate da Fantin e Della Rovere. Le francesi accusano il colpo e perdono la sfida dei nervi prima di quella del punteggio, sciupando la superiorità numerica conquistata nella terza frazione. Grande soddisfazione per la squadra allenata da Eric Bouchard, che tornarà in pista sabato prossimo contro la Svezia, che a sua volta ha battuto la Germania 4-1.