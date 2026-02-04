Slittino, Fischnaller podio virtuale a Milano Cortina: bene Felderer

Partono le Olimpiadi di Milano Cortina per quanto riguarda lo slittino e potrebbero riservare grandi soddisfazioni per l’Italia: come sono andati Fischnaller e Felderer

L’attesa è finita. Le Olimpiadi invernali 2026 hanno preso il via e lo slittino è una delle prime competizioni che andrà in scena in Italia. Oggi c’è stata la prima prova cronometrata sulla pista Eugenio Monti, anche se non all’orario previsto.

Infatti, la grande nevicata di oggi non ha permesso il regolare svolgimento per tempo, ma c’è stato un po’ di ritardo proprio a causa delle condizioni metereologiche. Alla fine a sorridere è l’Austria, almeno per il momento.

Infatti, Jonas Mueller ha chiuso con il tempo di 53.345, trovando il miglior crono di giornata. Si può parlare di una vera e propria doppietta, dato che alle sue spalle c’è, staccato di soli 63 millesimi, il connazionale Wolfgang Kindl.

I risultati dell’Italia alla prima prova: speranza Fischnaller

Dominik Fischnaller rappresenta una delle grandi speranze di medaglia per l’Italia. Infatti, l’azzurro è lontano 98 millesimi e migliorando leggermente questo tempo potrebbe davvero candidarsi al podio. Lo stesso vale per Leon Felderer, che resta attaccato al suo connazionale.

Sicuramente il loro feeling è più che buono, ma lo stesso non si può dire per i tedeschi, che non sono riusciti a portare a casa ottimi tempi. Felix Loch e Max Langenhan sono sesto e settimo, e i loro tempi attuali non lasciano presagire un arrivo a podio. Infine, non una prova entusiasmante per l’italiano Alex Gufler, che ha chiuso dodicesimo.