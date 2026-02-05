Milano Cortina 2026, una Cerimonia d’apertura senza precedenti: spettacolo diffuso e identità italiana

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena venerdì 6 febbraio alle ore 20.00 e si annuncia come uno degli eventi più spettacolari e innovativi della storia olimpica.

Una celebrazione destinata a riscrivere i canoni tradizionali, superando i confini geografici e concettuali delle cerimonie del passato.

Lo spettacolo sarà infatti diffuso e condiviso tra più luoghi simbolo: lo Stadio San Siro di Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno e la Val di Fiemme, creando un racconto unitario capace di annullare le distanze e permettere agli atleti di partecipare anche a ridosso delle proprie gare.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I bracieri olimpici verranno accesi sia a Milano che a Cortina d’Ampezzo e saranno ispirati alla genialità di Leonardo da Vinci: autentiche opere di ingegneria che guardano al futuro, senza dimenticare le radici artistiche del Paese, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il nome dell’ultimo tedoforo allo stadio Meazza resta avvolto dal massimo riserbo, anche se Alberto Tomba è indicato come uno dei principali candidati all’onore di accendere la fiamma.

Sul fronte musicale, la cerimonia potrà contare su grandi stelle internazionali e nazionali. Sono attese le esibizioni di Mariah Carey, che dovrebbe interpretare “Nel blu dipinto di blu”, Andrea Bocelli e Laura Pausini, alla quale spetterà l’onore di intonare l’Inno di Mameli. Tra gli artisti in programma anche Ghali, a completare un cast canoro di assoluto prestigio.

Il racconto dell’identità italiana sarà affidato alle voci e ai volti di Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis, protagonisti di una narrazione pensata per unire tradizione, cultura e contemporaneità.

Prevista anche la partecipazione di numerosi campioni dello sport, tra cui i pallavolisti campioni del mondo Simone Giannelli, Simone Anzani, Paola Egonu e Anna Danesi, oltre alle leggende del calcio Franco Baresi e Beppe Bergomi. Centrale, naturalmente, il ruolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ampio spazio sarà dedicato alla tradizionale sfilata delle Nazioni. Per l’Italia, i portabandiera saranno Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina d’Ampezzo, mentre a Milano toccherà ad Arianna Fontana e Federico Pellegrino, simboli di un movimento azzurro che si presenta ai Giochi con ambizioni e orgoglio.