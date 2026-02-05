Milano-Cortina 2026, Hofer a un passo dalla vetta: ottima seconda prova nel singolo femminile di slittino

Nella seconda prova cronometrata del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, disputata questa mattina sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, l’azzurra Verena Hofer ha fatto un significativo salto di qualità rispetto alla manche d’apertura, avvicinandosi alle posizioni di testa e confermando il momento positivo per l’Italia in questa disciplina.

Le atlete italiane si confermano competitive, con due tricolori nei primi cinque posti della classifica provvisoria, proprio come nella prova della mattinata.

La prestazione di Hofer e la classifica provvisoria

Nella seconda Sun cronometrata sul tracciato ampezzano, la lettone Elina Bota ha ottenuto il miglior tempo con 53.541 secondi, ma alle sue spalle si è sviluppata una serata battaglia per le posizioni più alte.

Proprio Verena Hofer, che nella prima prova si era piazzata settimana, ha migliorato nettamente la sua prestazione, risalendo fino a condividere il secondo posto con la tedesca Anna Berreiter, stacca di soli 106 millesimi dalla leader provvisoria.

Oltre a Hofer, spicca anche l’ottima prova di Sandra Robatscher, che dopo aver comandato la prima manche dimostra anch’essa un ottimo feeling con il budello olimpico. Robatscher, inizialmente alla guida dell’azzurre, è risultata quinta in questa seconda prova, mentre la tedesca Julia Taubitz ha recuperato posizioni dopo una prima run deludente.

Implicazioni della prova e prospettive per le gare

Questa seconda prova non ha assegnato medaglie, ma ha dato un chiaro segnale sull’ottimo stato di forma delle atlete azzurre e sulla competitività delle italiane nel contesto olimpico.

Per l’Italia è un risultato importante, soprattutto considerando che negli ultimi decenni la specialità femminile di slittino non ha visto un podio olimpico tricolore dal 1994.

La terza e quarta run cronometrate, che seguiranno nelle prossime ore, saranno fondamentali per confermare o migliorare le posizioni in vista della gara ufficiale che assegnerà le medaglie. Intanto la prestazione di oggi conferma come Verena Hofer e compagne possano essere protagoniste di un evento olimpico combattuto e aperto a sorprese, con la pista di Cortina che sembra adattarsi bene alle loro caratteristiche tecniche.