Salto con gli sci, tutto pronto per Milano-Cortina 2026: prime sessioni femminili e Prevc pronta

Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 prende ufficialmente il via anche l’attività del salto con gli sci femminile. La prima sessione di allenamenti si è svolta nella località di Predazzo, sede delle gare olimpiche di questa disciplina.

Questo momento segna ufficialmente l’inizio dell’avventura olimpica per le atlete che si preparano a contendersi le medaglie dal trampolino piccolo. Tra di loro, una figura spicca per forma e consistenza: Nika Prevc, la slovena leader della Coppa del Mondo, che ha mostrato subito segnali di ottima preparazione.

Performance e protagoniste della prima sessione di salti

La sessione di allenamenti odierna ha visto impegnate circa 50 saltatrici, divise su tre serie di salti che si sono protratti per oltre due ore.

Prevc ha dominato la maggior parte delle prove: nei primi due salti a raggiunto circa 100 metri con punteggi elevati, piazzandosi in testa alla classifica provvisoria due volte su tre.

L’austriaca Lisa Eder ha firmato il salto più lungo nella terza serie, mentre la norvegese Anna Odine Stroem è risultata molto costante, con tre terzi posti nei suoi tentativi.

Oltre alle principali avversarie, anche le atlete italiane hanno avuto spazio per mettersi in mostra: Annika Sieff è risultata la migliore delle italiane nella sessione, alternando prestazioni con metriche competitive. Le altre azzurre, tra cui Martina Zanitzer, Ambrosi e Jessica Malsiner, hanno completato la loro giornata di salti, cogliendo dati utili in vista delle gare in programma.

I prossimi allenamenti e gli appuntamenti olimpici

Questa prima giornata di prove rappresenta solo l’apertura del programma di salto femminile alle Olimpiadi: il prossimo appuntamento ufficiale è giù fissato per domani mattina alle 9:00. con una seconda sessione di allenamenti sul trampolino piccolo.

L’obiettivo per le atlete è quello di affinare la tecnica in vista delle competizioni ufficiali, imparando a gestire le dinamiche d’altura e le condizioni variabili di vento e pista che caratterizzano Predazzo.

La forma mostrata da Prevc nei salti di oggi conferma come lei sia tra le favorite principali, forte della leadership in Coppa del Mondo e dei risultati ottenuti in stagione. Questo dà un ulteriore segnale alle rivali, ma anche una spinta di fiducia alle atlete italiane e alle altre contendenti in gara, tutte determinate a dare il massimo nell’Olimpiade di casa.