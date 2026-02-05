Milano-Cortina 2026, curling doppio misto: cade anche la Svezia, brilla la Gran Bretagna

Nella quarta sessione del round robin del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, non sono mancati risultati a sorpresa e conferme di grande equilibrio tra le nazionali in gara.

Dopo la sconfitta dell’Italia contro il Canada, anche un’altra delle squadre più accreditate tra le protagoniste, la Svezia, ha subito una sconfitta in questa fase di qualificazione, mentre la Gran Bretagna non ha deluso le aspettative continuando la sua marcia positiva con un’altra vittoria convincente.

Sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium si stanno dunque delineando scenari interessati per quanto riguarda la lotta ai quattro posti validi per accedere alle semifinali del torneo.

Risultati principali e dinamiche delle partite

La sessione odierna ha visto l’Italia uscire sconfitta dal confronto con il Canada per 7-2, ma non è stata l’unico passo falso di rilievo della giornata, visto che anche la Svezia ha perso la sua agra contro l’Estonia (7-5) dopo sue successi consecutivi. Nel match tra svedesi ed estoni, la squadra baltica ha messo a segno punti decisivi soprattutto nel quinto e sesto end, guadagnando così una vittoria significativa.

Nel frattempo la Gran Bretagna non ha sbagliato la sua partita confermandosi in grande forma e conquistato il terzo successo in altrettante partite. Gli atleti britannici hanno battuto la Repubblica Ceca in un incontro al cardiopalma chiuso con il punteggio di 8-7.

Anche la Svizzera ha ottenuto un risultato positivo, superando la Corea del Sud 8-5.

Curling olimpico: i prossimi impegni

I risultati di questa quarta sessione rendono ancora più aperta la classifica del doppio misto e sottolineano come nessuna formazione stia dominando in modo incontrastato. Con la Svezia e l’Italia entrambe sconfitte, nazioni come Gran Bretagna ed Estonia possono approfittare per guadagnare terreno nel round robin, aumentando così le possibilità di qualificazione alle semifinali.

La competizione riprenderà domani, venerdì 6 febbraio, con altre sfide che potrebbero ulteriormente modificare la graduatoria provvisoria: tra queste ci saranno incontro come Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna e USA-Canada, tutti in programma nella mattinata. Le squadre dovranno quindi restare concentrare per assicurarsi uno dei quattro posti che valgono l’accesso alla fase successiva del torneo olimpico.