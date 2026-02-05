Milano-Cortina 2026: Matteoli centra la finale del Big Air di snowboard

Nella serata di qualificazioni del Big Air maschile di snowboard, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’italiano Ian Matteoli ha compiuto una prova di grande spessore, guadagnandosi l’accesso alla finale di sabato con un punteggio complessivo che ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori.

La competizione, che si è svolta allo Snow Park di Livigno, è stata caratterizzata da salto di altissimo livello da parte di molti dei protagonisti in gara, ma l’azzurro si è distinto con una prestazione che gli ha assicurato un posto tra i migliori della specialità.

Matteoli da urlo: il punteggio è quello che conta

Matteoli ha messo insieme cena una qualificazione davvero convincente. Il suo è stato infatti il miglior punteggio della prima rum con 93.75 punti, rivelatosi tra le altre cose anche il salto più alto della giornata, seguito da un’altra ottima prestazione nella terza prova, con un punteggio superiore agli 80 punti.

Queste due valide tornate hanno permesso al piemontese classe 2005 non solo di centrare la finale, ma anche di posizionarsi tra i migliori atleti della serata, dando così ulteriori motivi di entusiasmo agli italiani in vista dell’evento olimpico.

L’obiettivo è ora quello di confermare questa forma nella finale di sabato cercando di superare la soglia dei 170 punti, ritenuta fondamentale per sperare in una storica medaglia olimpica.

Obiettivo medaglia: rivali e chance di podio

Nonostante il grande salto di Matteoli, la classifica di qualificazione è stata dominata dagli atleti asiatici. Al primo posto si è piazzato il giapponese Hiroto Ogiwara con 178.50 punti, mentre subito dietro figurano il connazionale Kira Kimura e il cinese Yiming Su, considerato uno dei principali favoriti all’oro.

Con avversari così competitivi, la finale promette una sfida intensissima, in cui il giovane Matteoli dovrà confermare la sua freschezza e precisione su entrambi i salti per coltivare speranze concrete di medaglie che potrebbero scrivere una pagina importante nella storia dello snowboard nazionale.