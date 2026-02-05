Curling, buona la prima per l’Italia: battuta la Corea 8-4

Continua la striscia di vittorie di Stefania Costantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling: gli azzurri hanno liquidato la Corea con un netto 8-4, maturato alla fine di una gara che li ha visti passare in vantaggio netto già al giro di boa, consentendo loro di gestire il finale di gara. Dopo le vittorie alle Olimpiadi di Pechino e quelle al Mondiale dell’anno scorso, comincia nel migliore dei modi l’avventura della coppia in questi Giochi Olimpici.

Dopo l’iniziale vantaggio della Corea, rappresentata da Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok, va sotto nel punteggio in maniera netta tra il terzo ed il quarto round: alla pausa l’Italia è in vantaggio per 6-1. Gli avversari non mollano la presa e tengono vivo il match sfruttando il power-play (e un’imprecisione dei padroni di casa), ma Mosaner (tra i portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura di venerdì) e Costantini restano in controllo del match che si chiude con il punteggio finale di 8-4, rendendo anche inutile nell’ultimo round il lancio finale degli avversari.

In semifinale ci andranno le prime quattro qualificate del girone composto da 10 squadre. Si fa dura per gli asiatici, già battuti dalla Svezia con un netto 10-3, mentre sarà già cruciale per gli azzurri la sfida di questa sera alle 19.05 contro il Canada, tra la squadre favorite per la vittoria finale.