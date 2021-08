Mountain Bike, Mondiali 2021: Mathieu van der Poel assente in Val di Sole

Mathieu van der Poel non prenderà parte ai prossimi Campionati del Mondo di mountain bike in scena dal 25 al 29 agosto in Val di Sole. L’olandese è alle prese con un problema alla schiena e ha deciso di saltare l’appuntamento in Trentino per concentrarsi su altri obiettivi. A partire dai Mondiali su strada nelle Fiandre, in scena a settembre, passando per la Roubaix, spostata al 3 ottobre a causa della pandemia da Coronavirus. Per il ritorno in gara bisognerà aspettare il 30 agosto al Benelux Tour. La rassegna iridata intanto perde uno dei protagonisti.